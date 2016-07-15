В итальянских Альпах выпал снег
Снег в горах выпал на более низких высотах, чем обычно.
В последние недели возле Альп было достаточно жарко - температура поднималась до +32°. В самих горах же было солнечно и достаточно тепло - до +26°, передает The Weather Channel.
Якутию накрыл мощный снегопад (фото)
На этой неделе в горах начались дожди и грозы, а в среду и четверг и вовсе шел снег.
Для июля снегопад в Альпах не редкость, но обычно осадки выпадают на высоте 3300-3600 м. Сейчас же снег падал на высоте 1500 м на юге Швейцарии и севере Италии.
Напомним, в июне на высочайшей горе Гавайских островов выпал снег. На горе Мауна-Кеа, которая находится на высоте 4205 м над уровнем моря, снег выпадает несколько раз в году.
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