В итальянских Альпах выпал снег

Снег в горах выпал на более низких высотах, чем обычно.

Снег в горах выпал на более низких высотах, чем обычно / weather.com, Riccardo Galli/Instagram

В последние недели возле Альп было достаточно жарко - температура поднималась до +32°. В самих горах же было солнечно и достаточно тепло - до +26°, передает The Weather Channel.

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На этой неделе в горах начались дожди и грозы, а в среду и четверг и вовсе шел снег.

Для июля снегопад в Альпах не редкость, но обычно осадки выпадают на высоте 3300-3600 м. Сейчас же снег падал на высоте 1500 м на юге Швейцарии и севере Италии.

Напомним, в июне на высочайшей горе Гавайских островов выпал снег. На горе Мауна-Кеа, которая находится на высоте 4205 м над уровнем моря, снег выпадает несколько раз в году.