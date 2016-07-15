В Киеве сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +30°

Согласно данным УНИАН Погода, 15 июля в Киеве до +30°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня до +30° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:03, а закатится в 21:03.

Как сообщал УНИАН, спасатели предупреждают украинцев о высокой пожарной опасности до конца недели. Местами ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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