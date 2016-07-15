Сегодня в Украине до +37°, осадков не ожидается (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 15 июля, в Украине ожидается жаркая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +37°.

В Украине сегодня до +37° / igormelika.com.ua

В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.8 м/с.

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Во Львове 15 июля пасмурно, температура воздуха днем +20°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня облачно. Температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу осадков не ожидается. Температура +26°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +35°, ветер переменный, легкий.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +35°, ветер восточный и юго-восточный, до 3.0 м/с.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +34°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +37°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в пятницу ясно, днем +35°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +37°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

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