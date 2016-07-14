Количество жертв тайфуна "Непартак" в Китае увеличилось до 21

Не менее 21 человека погибли, еще 13 пропали без вести в результате тайфуна "Непартак", который обрушился на Китай.

Reuters

Как сообщает Xinhua, в провинции Фуцзянь уровень воды в реках поднялся на 11 см выше допустимого значения.

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Тайфун уничтожил 8,3 тыс. домов, спасателям пришлось эвакуировать почти 507 тыс. людей.

Экономический ущерб от катастрофы оценивается в 1 млрд долларов.

Напомним, в китайской провинции Хубэй взорвали дамбу для того, чтобы понизить уровень воды в озерах, который поднялся после продолжительных ливней.