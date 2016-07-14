В столице в пятницу без осадков, днем до +33°

19:00, 14 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 15 июля, в Киеве без осадков, температура воздуха днем +33°.

nastol.com.ua
В Киеве завтра до +33° / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +26°.

Жара нарастает: на украинских автодорогах температура поднимется до +37°

Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Украине температура поднимется до +37°. В Черновицкой области возможен дождь

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