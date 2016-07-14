В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение
В пятницу в отдельных населенных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"15 июля в западных областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, спасатели предупреждают украинцев о высокой пожароопасности до конца недели.
"14-17 июля в восточных, Запорожской, Одесской, большинстве районов Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Сумской областей ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в остальных областях Украины (кроме западных) высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.
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