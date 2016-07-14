Синоптики обещают украинцам жаркую погоду: завтра воздух прогреется до +37° (карта)

18:30, 14 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 15 июля в Украине температура поднимется до +37°. В Черновицкой области возможен дождь. 

УНИАН
В Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +19°, днем +33°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

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Во Львове 15 июля переменная облачность, ночью +10°, днем +20°. Ветер переменный, умереннный.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +19°, днем +33°, ветер переменный, тихий.

УНИАН
Завтра в Украине до +37° /  УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +23°, днем +35°. Ветер юго-восточный, до 2.7 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +19°, днем +34°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +23°, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +22°, днем +36°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +21°, днем +37°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.6 м/с.

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