Синоптики обещают украинцам жаркую погоду: завтра воздух прогреется до +37° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 15 июля в Украине температура поднимется до +37°. В Черновицкой области возможен дождь.
В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +19°, днем +33°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
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Во Львове 15 июля переменная облачность, ночью +10°, днем +20°. Ветер переменный, умереннный.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.
В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +19°, днем +33°, ветер переменный, тихий.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +23°, днем +35°. Ветер юго-восточный, до 2.7 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +19°, днем +34°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +23°, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.8 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +22°, днем +36°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.
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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +21°, днем +37°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°