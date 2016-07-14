Из-за дождей в Китае взорвали дамбу (видео)

14:48, 14 июля 2016
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В китайской провинции Хубэй взорвали дамбу для того, чтобы понизить уровень воды в озерах, который поднялся после продолжительных ливней.

Reuters
Reuters

Как сообщает CCTV, взрыв дамбу между озерами Нюшань и Лянцзы увеличил площадь последнего на 100 кв. км.

При подготовке к взрыву в регионе эвакуировали почти 1,7 тыс. человек.

Из-за прорыва дамбы в Китае произошло наводнение, эвакуированы 10 тысяч человек

Озеро Лянцзы является вторым по величине в Хубэе. В озере из-за проливных дождей, которые не прекращаются с середины июня, уровень воды превысил безопасные показатели на 12 см.

Напомним, по состоянию на 13 июля в результате наводнений в Китае погибли 237 человек, еще 93 числятся пропавшими без вести.

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