Спасатели предупреждают украинцев о высокой пожарной опасности до конца недели

Местами ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"14-17 июля в восточных, Запорожской, Одесской, большинстве районов Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Сумской областей ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в остальных областях Украины (кроме западных) высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области 15-17 июля ожидается высокая пожарная опасность.