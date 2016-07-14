Жара нарастает: на украинских автодорогах температура поднимется до +37°

Сегодня и в пятницу водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

На украинских автодорогах температура поднимется до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +32°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, без осадков.

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На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди с грозами, температура в дороге +28° … +32°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +37°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до +33°. 15 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +31°… +35°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +33°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +31°.

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