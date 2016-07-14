Жара нарастает: на украинских автодорогах температура поднимется до +37°
Сегодня и в пятницу водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +32°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, без осадков.
Сегодня в Украине до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди с грозами, температура в дороге +28° … +32°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +31°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +37°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до +33°. 15 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +31°… +35°.
В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +33°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +31°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°