Жара нарастает: на украинских автодорогах температура поднимется до +37°

13:00, 14 июля 2016
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Сегодня и в пятницу водителей на дорогах Украины ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

loginincorrect.livejournal.com
На украинских автодорогах температура поднимется до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +32°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, без осадков.

Сегодня в Украине до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди с грозами, температура в дороге +28° … +32°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +37°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до +33°. 15 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +31°… +35°.

В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +33°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +31°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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