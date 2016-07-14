В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

12:32, 14 июля 2016
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В Киевской области 15-17 июля ожидается высокая пожарная опасность.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Киевлянам на сегодня обещают жаркую погоду, днем до +32°

"15-17 июля ожидается высокая (4 класса), в южных, восточных, 17 июля и северных районах области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг-пятницу на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек на 2,0-2,5 м.

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