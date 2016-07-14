С начала года в результате наводнений в Китае погибли 237 человек

Министерство финансов Китая планирует выделить почти 30 млн долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и борьбу с засухой.

Reuters

По состоянию на 13 июля в результате наводнений в Китае погибли 237 человек, еще 93 числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

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Минфин Китая выделяет дополнительные средства на борьбу с "экстремальными погодными явлениями", с которыми страна столкнулась в этом году.

Напомним, в провинции Хунань в результате наводнения эвакуировали 10 тысяч человек. Наводнение произошло из-за прорыва дамбы.