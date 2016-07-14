Из-за урагана в Беларуси пострадали 36 человек
Из-за непогоды на территории Беларуси в минувшие сутки за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 36 человек, из них 7 госпитализированы.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.
"Пока остаются без электроснабжения 187 населенных пунктов и 12 сельхоззданий. Отключения устраняются аварийными бригадами", - сообщили изданию в ведомстве.
В минском аэропорту из-за непогоды столкнулись два самолета (фото)
Из-за прохождения грозового фронта 13 июля с порывами ветра до 21 м/с в Беларуси пострадали 510 населенных пунктов в 26 районах Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска.
Кроме того, зафиксировано 4250 случаев падения деревьев в Витебской, Минской, Могилевской областях и Минске (3611 из общего числа), из них 447 упали на транспортные средства.
"За медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 36 человек, из них 7 госпитализированы", - говорится в сообщении.
На территории Национального аэропорта "Минск" повреждены воздушные суда на земле, имеются повреждения производственных зданий и средств наземного обслуживания авиационной техники. Также из-за отключения электроснабжения контактных линий произошло 26 остановок движения поездов. Время задержки составило от 15 минут до двух часов 35 минут.
Напомним, 13 июля Минск оказался в плену стихии - там была стена дождя, сильный ветер и практически нулевая видимость на дорогах.
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