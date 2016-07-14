В Москве из-за грозы пострадали семь человек

09:10, 14 июля 2016
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Семь человек пострадали от сильной грозы, прошедшей в Москве и Подмосковье (РФ) в ночь на четверг. 

vk.com Анна Терещенкова
Последствия грозы в Москве / vk.com Анна Терещенкова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

"В результате ударов молнии и падения деревьев пострадали семь человек, трое из них в Можайском районе Московской области и четыре человека - в Москве", - рассказал собеседник агентства.

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Кроме того, из-за непогоды в регионе повалено более 300 деревьев, подтоплены участки дорог и обесточены два населенных пункта. В настоящее время электричество восстановлено.

Также сбой произошел и в работе метро.

 "В результате падения дерева на контактную сеть было остановлено движение электропоездов между станциями "Багратионовская" и "Филевский парк" Филевской линии Московского метрополитена. Его восстановили примерно за полчаса", - сообщили в российском МЧС.

Напомним, два самолета столкнулись из-за непогоды в Национальном аэропорту "Минск". Один из поврежденных самолетов принадлежит "Белавиа", второй, судя по фото очевидцев, - грузовой.

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