В Москве из-за грозы пострадали семь человек
Семь человек пострадали от сильной грозы, прошедшей в Москве и Подмосковье (РФ) в ночь на четверг.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
"В результате ударов молнии и падения деревьев пострадали семь человек, трое из них в Можайском районе Московской области и четыре человека - в Москве", - рассказал собеседник агентства.
Проливной дождь в Варшаве затопил станции метро
Кроме того, из-за непогоды в регионе повалено более 300 деревьев, подтоплены участки дорог и обесточены два населенных пункта. В настоящее время электричество восстановлено.
Также сбой произошел и в работе метро.
"В результате падения дерева на контактную сеть было остановлено движение электропоездов между станциями "Багратионовская" и "Филевский парк" Филевской линии Московского метрополитена. Его восстановили примерно за полчаса", - сообщили в российском МЧС.
Напомним, два самолета столкнулись из-за непогоды в Национальном аэропорту "Минск". Один из поврежденных самолетов принадлежит "Белавиа", второй, судя по фото очевидцев, - грузовой.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +15°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+30°... +17°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+29°... +15°
-
Луганск+29°... +13°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+31°... +16°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+25°... +15°
-
Черкассы+28°... +17°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+23°... +17°