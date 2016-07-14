Киевлянам на сегодня обещают жаркую погоду, днем до +32°

08:30, 14 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 14 июля, в Киеве до +32°, осадков не ожидается.

tov-tob.livejournal.com
В Кивев сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

Сегодня в Украине до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 05:02, а закатится в 21:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг-пятницу на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек на 2,0-2,5 м.

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