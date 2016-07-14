Сегодня в Украине до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 14 июля в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +36°.

Сегодня в Украине до +36° / УНІАН

В столице сегодня без осадков, днем +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 14 июля дожди с грозами, температура воздуха днем +32°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +32°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +30°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +31°, ветер переменный, до 4.0 м/с.

На западе пройдут дожди с грозами / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +34°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +33°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Краматорске в четверг ясно, днем +34°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +36°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

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