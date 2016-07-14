Сегодня в Украине до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 14 июля в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +36°.
В столице сегодня без осадков, днем +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.0 м/с.
На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках, существует вероятность подтоплений
Во Львове 14 июля дожди с грозами, температура воздуха днем +32°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +32°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +30°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +31°, ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +34°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +33°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Краматорске в четверг ясно, днем +34°. Ветер переменный, легкий.
На дорогах Украины ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +36°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°