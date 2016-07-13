В минском аэропорту из-за непогоды столкнулись два самолета (фото)

Два самолета столкнулись из-за непогоды в Национальном аэропорту Минск.

В результате порывистого ветра и дождя в аэровокзальном комплексе было выбито несколько окон / twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан

Один из поврежденных самолетов принадлежит "Белавиа", второй, судя по фото очевидцев, - грузовой, сообщает БЕЛТА.

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Согласно сообщению, проводится проверка, пассажиров там не было, сказали в пресс-службе. В свою очередь в пресс-службе Национального аэропорта Минск проинформировали, что он работает в штатном режиме.

Отмечается, что в результате порывистого ветра и дождя в аэровокзальном комплексе было выбито несколько окон и деформировано навесное потолочное покрытие возле них. В данный момент проводится устранение выявленных повреждений. Повалены также деревья и некоторые рекламные конструкции.