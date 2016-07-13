В минском аэропорту из-за непогоды столкнулись два самолета (фото)
Два самолета столкнулись из-за непогоды в Национальном аэропорту Минск.
Один из поврежденных самолетов принадлежит "Белавиа", второй, судя по фото очевидцев, - грузовой, сообщает БЕЛТА.
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Согласно сообщению, проводится проверка, пассажиров там не было, сказали в пресс-службе. В свою очередь в пресс-службе Национального аэропорта Минск проинформировали, что он работает в штатном режиме.
@tutby вот что в аэропорту было. Фото не мои pic.twitter.com/MxCO7fLABq— Любовь Александровна (@l_tolm) 13 липня 2016 р.
Отмечается, что в результате порывистого ветра и дождя в аэровокзальном комплексе было выбито несколько окон и деформировано навесное потолочное покрытие возле них. В данный момент проводится устранение выявленных повреждений. Повалены также деревья и некоторые рекламные конструкции.
Сенсация, походу самолёты врезались в аэропорту из за погоды @tutby pic.twitter.com/XRfSOTxzHY— ✌️ Pavel Potashnikov (@potashnikov) 13 липня 2016 р.
"На территории аэропорта никто из посетителей, пассажиров и работников не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, на Минск обрушилась буря, в городе введен план "Посейдон".
Дождь в городе длился всего несколько минут, но этого хватило, чтобы затопить многие улицы
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