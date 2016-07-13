На Минск обрушилась буря, в городе введен план "Посейдон" (фото, видео)

17:55, 13 июля 2016
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13 июля Минск оказался в плену стихии - там сплошная стена дождя, сильный ветер и практически нулевая видимость на дорогах.

© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Дождь длился всего несколько минут, но этого хватило, чтобы затопить многие городские улицы, передает Белорусский партизан.

Не обошла стихия стороной и одну из многострадальных улиц Минска Немига, там образовалось целое озеро.

На данный момент МЧС ввело в городе план "Посейдон".

Буря в Измаиле повалила деревья (фото, видео)

Очевидцы сообщают, что в Национальном аэропорту "Минск" в результате непогоды оказалась повреждена стеклянная крыша.

На некоторых улицах повалило деревья, повреждены автомобили. 

Кроме того, на юго-востоке Минска, в микрорайоне Шабаны снесло ангар, вкрученный в бетон, и пронесло 30 метров.

По последним данным, пострадал 1 человек, он госпитализирован. Повалено более 100 деревьев, затоплено 50 участков.

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