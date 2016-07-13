На Минск обрушилась буря, в городе введен план "Посейдон" (фото, видео)
13 июля Минск оказался в плену стихии - там сплошная стена дождя, сильный ветер и практически нулевая видимость на дорогах.
Дождь длился всего несколько минут, но этого хватило, чтобы затопить многие городские улицы, передает Белорусский партизан.
Не обошла стихия стороной и одну из многострадальных улиц Минска Немига, там образовалось целое озеро.
На данный момент МЧС ввело в городе план "Посейдон".
Буря в Измаиле повалила деревья (фото, видео)
Очевидцы сообщают, что в Национальном аэропорту "Минск" в результате непогоды оказалась повреждена стеклянная крыша.
На некоторых улицах повалило деревья, повреждены автомобили.
Кроме того, на юго-востоке Минска, в микрорайоне Шабаны снесло ангар, вкрученный в бетон, и пронесло 30 метров.
Нам распавядаюць, у Шабанах навальніцай зьнесла ангар, увінчаны ў бэтон, пранесла 30 мэтраў! pic.twitter.com/RcdZdRQXXF— Радыё Свабода (@svaboda) July 13, 2016
По последним данным, пострадал 1 человек, он госпитализирован. Повалено более 100 деревьев, затоплено 50 участков.
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