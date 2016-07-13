Завтра в Киеве без осадков, днем воздух погреется до +32°

19:00, 13 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 14 июля в четверг без осадков, температура воздуха днем +32°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра до +32° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +26°.

На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках, существует вероятность подтоплений

Ветер южный и юго-восточный, до 4.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 июля, в Украине температура поднимется до +36°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

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