Завтра в Киеве без осадков, днем воздух погреется до +32°
Согласно данным УНИАН Погода, 14 июля в четверг без осадков, температура воздуха днем +32°.
К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +26°.
На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках, существует вероятность подтоплений
Ветер южный и юго-восточный, до 4.1 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 21:04.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 июля, в Украине температура поднимется до +36°. В западных областях пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +15°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+30°... +17°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+29°... +15°
-
Луганск+29°... +13°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+31°... +16°
-
Одесса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+26°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницкий+25°... +15°
-
Черкассы+28°... +17°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 66 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей