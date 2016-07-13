Завтра украинцев ожидает жара до +36°, в западных областях пройдут дожди
Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 14 июля, в Украине температура поднимется до +36°. В западных областях пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +20°, днем +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.1 м/с.
На дорогах Украины ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами
Во Львове 14 июля дождь с грозой, ночью +10°, днем +30°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +32°. Ветер переменный, умеренный.
В Виннице в четверг синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +30°. Ветер южный, до 5.1 м/с.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +16°, днем +32°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +21°, днем +34°. Ветер юго-западный, до 3.4 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +19°, днем +33°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +20°, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Краматорске в четверг солнечно, температура ночью +17°, днем +35°, ветер южный и юго-восточный, легкий.
На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках, существует вероятность подтоплений
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +18°, днем +36°. Ветер восточный и юго-западный, до 2.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°