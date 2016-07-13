Завтра украинцев ожидает жара до +36°, в западных областях пройдут дожди

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 14 июля, в Украине температура поднимется до +36°. В западных областях пройдут дожди с грозами.

В четверг в Украине до +36° / УНИАН

В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +20°, днем +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.1 м/с.

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Во Львове 14 июля дождь с грозой, ночью +10°, днем +30°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +32°. Ветер переменный, умеренный.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +30°. Ветер южный, до 5.1 м/с.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +16°, днем +32°, ветер переменный, легкий.

В западных областях завтра пройдут дожди / УНИАН

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +21°, днем +34°. Ветер юго-западный, до 3.4 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +19°, днем +33°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +20°, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Краматорске в четверг солнечно, температура ночью +17°, днем +35°, ветер южный и юго-восточный, легкий.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +18°, днем +36°. Ветер восточный и юго-западный, до 2.9 м/с.

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