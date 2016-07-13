На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках, существует вероятность подтоплений

В четверг-пятницу на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек на 2,0-2,5 м.

В четверг-пятницу на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды / Sergiy Shyrokykh/panoramio.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по черезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"14-15 июля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек на 2,0-2,5 м, при сильных ливнях на малых водотоках возможно формирование значительного местного стока и селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области на четверг-пятницу объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.