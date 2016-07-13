На дорогах Украины ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами

13:00, 13 июля 2016
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Сегодня и в четверг на дорогах Украины температура поднимется до +36°, местами пройдут дожди с грозами.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины температура поднимется до +36° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +30°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +33°, без осадков.

В Украине сегодня воздух погреется до +35°, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)

На трассе Киев - Ужгород осадков пройдут дожди с грозами, температура в дороге +28° … +33°. В четверг на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +32°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +36°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до +32°. 14 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +32°… +34°.

На Закарпатье на конец недели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +32°. По данному направлению в четверг солнечно, температура до +33°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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