На дорогах Украины ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами

Сегодня и в четверг на дорогах Украины температура поднимется до +36°, местами пройдут дожди с грозами.

На дорогах Украины температура поднимется до +36° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +30°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +33°, без осадков.

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На трассе Киев - Ужгород осадков пройдут дожди с грозами, температура в дороге +28° … +33°. В четверг на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +32°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, солнечно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +36°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до +32°. 14 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +32°… +34°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +32°. По данному направлению в четверг солнечно, температура до +33°.

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