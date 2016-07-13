Проливной дождь в Варшаве затопил станции метро

11:55, 13 июля 2016
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Пострадали четыре спасателя.

rmf24.pl
Ливень затопил Варшаву / rmf24.pl

Сильный ветер повредил крыши 170 зданий, сообщает tvn24.pl.

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Утром из-за сильного ливня затопленными оказались две станции метро - "Имелин" и "Стоклосы". Кроме того, из-за непогоды закрыты несколько дорог, включая выезд в направлении международного аэропорта имени Фредерика Шопена.

Кроме того, из-за дождя подтопило Центр онкологии и Центр здоровья ребенка. Угрозы пациентам нет.

Напомним, 5 июля ливень затопил российский Ульяновск. Ливневки в городе не справляются с непогодой, и по улицам разливаются огромные реки. Предприимчивые горожане даже устроили катание на каноэ.

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