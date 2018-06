На Австралию обрушился сильный шторм, есть жертвы

Как сообщает Al Jazeera, из-за сильного ветра дерево упало на 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался. Также сообщается о двух пострадавших.

Кроме того, более 38 тыс. пользователей остались без электричества.

Ожидается, что шторм и снегопад в стране должен утихнуть в среду. Непогода сохранится в штатах Тасмания и Виктория.

Everyone (except this cold dog) is loving the snow in #Canberra @abcnews @abcnewsCanberra pic.twitter.com/HNcjAwhBTq