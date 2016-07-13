На Австралию обрушился сильный шторм, есть жертвы

10:48, 13 июля 2016
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На юге страны скорость ветра достигала 120 км/ч. 

twitter.com TalisaDaKisser
В Австралии выпал снег / twitter.com TalisaDaKisser

Как сообщает Al Jazeera, из-за сильного ветра дерево упало на 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался. Также сообщается о двух пострадавших.

На Австралию надвигается зимний шторм: скорость ветра достигает 100 км/ч

Кроме того, более 38 тыс. пользователей остались без электричества.

Ожидается, что шторм и снегопад в стране должен утихнуть в среду. Непогода сохранится в штатах Тасмания и Виктория.

Напомним, в городе Мулулаба (Австралия) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили. 

Самые сильные ливни обрушились на южную часть штата. В некоторых местах выпало до 180 мм осадков, что вызвало наводнение, в результате которого затопленными оказались дома, многим людям потребовалась помощь.

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