На Австралию обрушился сильный шторм, есть жертвы
На юге страны скорость ветра достигала 120 км/ч.
Как сообщает Al Jazeera, из-за сильного ветра дерево упало на 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался. Также сообщается о двух пострадавших.
На Австралию надвигается зимний шторм: скорость ветра достигает 100 км/ч
Кроме того, более 38 тыс. пользователей остались без электричества.
Ожидается, что шторм и снегопад в стране должен утихнуть в среду. Непогода сохранится в штатах Тасмания и Виктория.
Everyone (except this cold dog) is loving the snow in #Canberra @abcnews @abcnewsCanberra pic.twitter.com/HNcjAwhBTq— Siobhan Heanue (@siobhanheanue) July 12, 2016
Heading home after a morning on the snowfields? Lengthy delays expected. Check https://t.co/exN4TmGlhv for updates. pic.twitter.com/9B1ibQfWCL— NSW Police (@nswpolice) July 13, 2016
Yep, snow pic.twitter.com/TB5UjOI4OO— Malcolm Farr (@farrm51) July 12, 2016
Напомним, в городе Мулулаба (Австралия) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили.
Самые сильные ливни обрушились на южную часть штата. В некоторых местах выпало до 180 мм осадков, что вызвало наводнение, в результате которого затопленными оказались дома, многим людям потребовалась помощь.
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