На Австралию обрушился сильный шторм, есть жертвы

На юге страны скорость ветра достигала 120 км/ч.

В Австралии выпал снег / twitter.com TalisaDaKisser

Как сообщает Al Jazeera, из-за сильного ветра дерево упало на 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался. Также сообщается о двух пострадавших.

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Кроме того, более 38 тыс. пользователей остались без электричества.

Ожидается, что шторм и снегопад в стране должен утихнуть в среду. Непогода сохранится в штатах Тасмания и Виктория.

Heading home after a morning on the snowfields? Lengthy delays expected. Check https://t.co/exN4TmGlhv for updates. pic.twitter.com/9B1ibQfWCL — NSW Police (@nswpolice) July 13, 2016

Напомним, в городе Мулулаба (Австралия) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили.

Самые сильные ливни обрушились на южную часть штата. В некоторых местах выпало до 180 мм осадков, что вызвало наводнение, в результате которого затопленными оказались дома, многим людям потребовалась помощь.