В Колорадо из-за лесного пожара эвакуировали более 2 тысяч человек
В американском штате Колорадо горит более 4,8 тысяч га леса.
Как сообщает The Weather Channel, в воскресенье пришлось эвакуировать около 2 тыс. человек. Среди них двое людей, которые были арестованы по обвинению в поджоге.
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Именно они не потушили костер, который и стал причиной пожара. Джимми Саггс и Закари Кайкендалл обвиняются в уголовном преступлении, поскольку пожар мог повлечь за собой человеческие жертвы.
На данный момент информации о пострадавших нет, пожар пытаются потушить 450 спасателей.
По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю дождя в регионе не будет.
Напомним, лесной пожар, который начался 30 июня в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча (Испания), удалось потушить лишь спустя пять дней.
Огонь уничтожил порядка 700 гектаров леса в муниципалитете Льетор.
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