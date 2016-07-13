В Колорадо из-за лесного пожара эвакуировали более 2 тысяч человек

09:44, 13 июля 2016
772
0

В американском штате Колорадо горит более 4,8 тысяч га леса. 

Reuters
Reuters

Как сообщает The Weather Channel, в воскресенье пришлось эвакуировать около 2 тыс. человек. Среди них двое людей, которые были арестованы по обвинению в поджоге.

Лесные пожары в Калифорнии: спасатели обнаружили тела еще двух погибших

Именно они не потушили костер, который и стал причиной пожара. Джимми Саггс и Закари Кайкендалл обвиняются в уголовном преступлении, поскольку пожар мог повлечь за собой человеческие жертвы.

На данный момент информации о пострадавших нет, пожар пытаются потушить 450 спасателей.

По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю дождя в регионе не будет.

Напомним, лесной пожар, который начался 30 июня в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча (Испания), удалось потушить лишь спустя пять дней. 

Огонь уничтожил порядка 700 гектаров леса в муниципалитете Льетор.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов
В Китае после урагана прошел "дождь" из морских животных (фото) В Китае после урагана прошел "дождь" из морских животных (фото)
Завтра на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами (схема) Завтра на Западе и в Центре Украины продолжатся дожди с грозами (схема)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
66 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Лента новостей