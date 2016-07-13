В Колорадо из-за лесного пожара эвакуировали более 2 тысяч человек

В американском штате Колорадо горит более 4,8 тысяч га леса.

Reuters

Как сообщает The Weather Channel, в воскресенье пришлось эвакуировать около 2 тыс. человек. Среди них двое людей, которые были арестованы по обвинению в поджоге.

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Именно они не потушили костер, который и стал причиной пожара. Джимми Саггс и Закари Кайкендалл обвиняются в уголовном преступлении, поскольку пожар мог повлечь за собой человеческие жертвы.

На данный момент информации о пострадавших нет, пожар пытаются потушить 450 спасателей.

По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю дождя в регионе не будет.

Напомним, лесной пожар, который начался 30 июня в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча (Испания), удалось потушить лишь спустя пять дней.

Огонь уничтожил порядка 700 гектаров леса в муниципалитете Льетор.