Жителям столицы синоптики на сегодня обещают жаркую погоду без осадков, днем до +31°

Согласно данным УНИАН Погода, во вторник днем в Киеве до +31°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 5.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:01, а закатится в 21:05.

Как сообщал УНИАН, 13 июля, в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +35°.

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