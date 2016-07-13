В Украине сегодня воздух погреется до +35°, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 13 июля, в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +35°.

В Украине сегодня до +35° / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 13 июля дождь с грозой, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

В Луцке сегодня дожди. Температура воздуха днем +35°. Ветер переменный, умеренный.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду осадков не ожидается. Температура +30°. Ветер южный, до 5.3 м/с.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, слабый.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +32°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +31°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, днем +32°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +34°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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