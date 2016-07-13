В Украине сегодня воздух погреется до +35°, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 13 июля, в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +35°.
В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.
На дорогах Украины температура поднимется до +33°, без осадков
Во Львове 13 июля дождь с грозой, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.
В Луцке сегодня дожди. Температура воздуха днем +35°. Ветер переменный, умеренный.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду осадков не ожидается. Температура +30°. Ветер южный, до 5.3 м/с.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, слабый.
В Харькове без осадков. Температура до +32°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +31°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.5 м/с.
В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, днем +32°. Ветер переменный, легкий.
На Закарпатье на конец недели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +34°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°