В Тихом океане сформировался тропический шторм "Дарби"

06:53, 13 июля 2016
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На востоке северной половины Тихого океана сформировался тропический шторм «Дарби». 

metoc.ndbc.noaa.gov
Скорость ветра достигает 85 км/ч / metoc.ndbc.noaa.gov

Об этом сообщает stormnews.ru со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

На Австралию надвигается зимний шторм: скорость ветра достигает 100 км/ч

Он находится в 690 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо и движется в западном направлении. Скорость ветра достигает 85 км/ч.

metoc.ndbc.noaa.gov
metoc.ndbc.noaa.gov

В ближайшие дни он усилится до уровня урагана. Угрозы на суше шторм пока не представляет.

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