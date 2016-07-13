В Тихом океане сформировался тропический шторм "Дарби"

На востоке северной половины Тихого океана сформировался тропический шторм «Дарби».

Скорость ветра достигает 85 км/ч / metoc.ndbc.noaa.gov

Об этом сообщает stormnews.ru со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

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Он находится в 690 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо и движется в западном направлении. Скорость ветра достигает 85 км/ч.

metoc.ndbc.noaa.gov

В ближайшие дни он усилится до уровня урагана. Угрозы на суше шторм пока не представляет.