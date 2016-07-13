В Тихом океане сформировался тропический шторм "Дарби"
На востоке северной половины Тихого океана сформировался тропический шторм «Дарби».
Об этом сообщает stormnews.ru со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
На Австралию надвигается зимний шторм: скорость ветра достигает 100 км/ч
Он находится в 690 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо и движется в западном направлении. Скорость ветра достигает 85 км/ч.
В ближайшие дни он усилится до уровня урагана. Угрозы на суше шторм пока не представляет.
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