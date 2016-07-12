В столице завтра без осадков, воздух прогреется до +32°

19:00, 12 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду, 13 июля в Киеве без осадков, температура воздуха днем +32°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра до +32° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +26°.

В Украине завтра сохранится жаркая погода, днем температура поднимется до +34° (карта)

Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, в западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение. Днем 13 июля ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

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