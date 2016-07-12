В западных областях на завтра объявили штормовое предупреждение

Днем 13 июля ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Днем 13 июля ожидаются град и шквалы 15-20 м/с / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 13 июля в западных областях, кроме Хмельницкой, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области на четверг-пятницу объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.