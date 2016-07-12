В Украине завтра сохранится жаркая погода, днем температура поднимется до +34° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 13 июля в Украине сохранится жаркая погода. Днем температура поднимется до +34°.
В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +20°, днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.
На Закарпатье на конец недели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града
Во Львове 13 июля дождь с грозой, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +17°, днем +32°. Ветер переменный, умеренный.
В Виннице в среду синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер южный, до 5.1 м/с.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +17°, днем +31°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер юго-западный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +16°, днем +31°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +20°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.
В Краматорске в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +33°, ветер переменный, легкий.
На дорогах Украины температура поднимется до +33°, без осадков
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +17°, днем +34°. Ветер западный и северо-восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°