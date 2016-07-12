В Украине завтра сохранится жаркая погода, днем температура поднимется до +34° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 13 июля в Украине сохранится жаркая погода. Днем температура поднимется до +34°.

В Украине завтра сохранится жаркая погода / mosaicon.hu

В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +20°, днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

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Во Львове 13 июля дождь с грозой, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +17°, днем +32°. Ветер переменный, умеренный.

В Виннице в среду синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер южный, до 5.1 м/с.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +17°, днем +31°, ветер переменный, слабый.

Завтра днем температура поднимется до +34° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер юго-западный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +20°, днем +32°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью +16°, днем +31°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +20°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.

В Краматорске в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +33°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +17°, днем +34°. Ветер западный и северо-восточный, легкий.

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