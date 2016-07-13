Как вы спасаетесь от адской жары этим летом? – опрос УНИАН

В Украину вернулась жара, температура снова взлетела до +32. Более того, синоптики обещают, что дальше будет еще жарче.

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В связи с этим УНИАН предлагает своим читателям ответить на вопрос: как вы спасаетесь от небывалой жары этим летом?

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