Как вы спасаетесь от адской жары этим летом? – опрос УНИАН

12:41, 13 июля 2016
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В Украину вернулась жара, температура снова взлетела до +32. Более того, синоптики обещают, что дальше будет еще жарче.

Опрос УНИАН
Опрос УНИАН

В связи с этим УНИАН предлагает своим читателям ответить на вопрос: как вы спасаетесь от небывалой жары этим летом?

К слову, недавно на УНИАН запустился погодный сервис. Теперь вы можете узнавать точные прогнозы на нашем сайте, а также в наших погодных группах в Facebook или ВКонтакте.

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