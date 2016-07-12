Число жертв тайфуна "Непартак" в Китае увеличилось до 10

13:30, 12 июля 2016
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В восточном Китае из-за сильных дождей, вызванных тайфуном "Непартак", погибли 10 человек, еще 11 пропали без вести.

Reuters
Reuters

Как сообщает Xinhua, ущерб, нанесенный стихией, составил около 320 млн долларов.

Из-за прорыва дамбы в Китае произошло наводнение, эвакуированы 10 тысяч человек

Из провинции Фуцзянь спасатели эвакуировали 213 тысяч человек.

Напомним, вследствие оползня на юго-востоке Тайваня, вызванного обрушившимся на остров тайфуном "Непартак", погибли три человека, еще 311 получили ранения.

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