На дорогах Украины температура поднимется до +33°, без осадков
Сегодня и в среду на дорогах Украины температура поднимется до +33°, осадков не ожидается.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +30°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, без осадков.
Синоптики прогнозируют на сегодня жаркую погоду, осадков не ожидается (карта)
На трассе Киев - Ужгород осадков не ожидается, температура в дороге +27° … +33°. В среду на этом маршруте переменная облачность, температура до +33°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +34°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура в дороге до +32°. 13 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +31°… +32°.
На Закарпатье на конец недели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +33°. По данному направлению в среду солнечно, температура до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°