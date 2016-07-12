На дорогах Украины температура поднимется до +33°, без осадков

13:00, 12 июля 2016
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Сегодня и в среду на дорогах Украины температура поднимется до +33°, осадков не ожидается. 

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины температура поднимется до +33° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет солнечно. Температура +30°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, без осадков.

Синоптики прогнозируют на сегодня жаркую погоду, осадков не ожидается (карта)

На трассе Киев - Ужгород осадков не ожидается, температура в дороге +27° … +33°. В среду на этом маршруте переменная облачность, температура до +33°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +34°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура в дороге до +32°. 13 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +31°… +32°.

На Закарпатье на конец недели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +30° … +33°. По данному направлению в среду солнечно, температура до +32°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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