На Закарпатье на конец недели объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и града

10:33, 12 июля 2016
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В Закарпатской области на четверг-пятницу объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.

Югополис
В Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий / Югополис

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.

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Как говорится в сообщении, 14-15 июля по Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий.

"По данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, по области пройдут сильные дожди, грозы, местами сильные ливни и град. Во время грозы ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - уточнили в ГСЧС.

Также, по данным синоптиков, в эти дни ожидается постепенное снижение максимальной температуры на 5-9°.

Учитывая прогноз, спасатели обратились к закарпатцам с просьбой быть осторожными.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, в западных областях пройдут дожди.

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