В Индонезии из-за извержения вулкана закрыли аэропорт (фото)

09:50, 12 июля 2016
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В Индонезии в понедельник закрыли Международный аэропорт Сукарно Хатта из-за того, что вулкан Бромо начал извергать пепел.

Reuters
Reuters

Действующий вулкан Бромо в понедельник выбросил столб пепла на высоту более 1,2 км, передает Shanghai Daily.

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Людям также запретили приближаться к кратеру вулкана на расстояние менее 1 км.

Бромо является одним из наиболее популярных туристических достопримечательностей в Восточной Яве в силу своей доступности. Вулкан находится в состоянии постоянной активности последние 20 лет, его кратер наполнен дымом активных фумарол.

Reuters
Reuters

Напомним, на прошлой неделе был зафиксирован выброс пепла на Ключевском вулкане (Россия). Его высота составила около 5 километров над уровнем моря. Ветром пепел отнесло от вулкана на 260 км.

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