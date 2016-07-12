Разрушительный торнадо прошел в американском штате Миннесота (фото, видео)
В Миннесоте в понедельник вечером прошли несколько торнадо.
Первый пронесся в городе Литчфилд, передает The Weather Channel. По словам окружного шерифа, из-за стихии повреждены 15-20 домов, два полностью разрушены.
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Позже торнадо прошел около Уоткинса, где также были повреждены несколько зданий.
Кроме того, вчера Миннесота пострадала от наводнения. В течение нескольких часов в центре и на востоке штат выпало 254-304 мм осадков.
Mobile home flipped in Litchfield. Mayor says the city was blessed. No known injuries. pic.twitter.com/gJ4bJa4hgO— Boyd Huppert (@BoydHuppert) July 12, 2016
Litchfield, Minnesota 5:45 P.M. @MattKoket @reedtimmerTVN @stefanwalkr pic.twitter.com/JHkf0ORjJ2— Matthew McKeever (@MatthewMcKeeve2) July 11, 2016
Напомним, на прошлой неделе торнадо пронесся в городе Юрика (штат Канзас). В результате стихии были повреждены здания больницы и дома престарелых.
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