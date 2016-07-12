Разрушительный торнадо прошел в американском штате Миннесота (фото, видео)

09:15, 12 июля 2016
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В Миннесоте в понедельник вечером прошли несколько торнадо. 

1080plus.com
В Миннесоте в понедельник вечером прошли несколько торнадо / 1080plus.com

Первый пронесся в городе Литчфилд, передает The Weather Channel. По словам окружного шерифа, из-за стихии повреждены 15-20 домов, два полностью разрушены.

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Позже торнадо прошел около Уоткинса, где также были повреждены несколько зданий.

Кроме того, вчера Миннесота пострадала от наводнения. В течение нескольких часов в центре и на востоке штат выпало 254-304 мм осадков.

Напомним, на прошлой неделе торнадо пронесся в городе Юрика (штат Канзас). В результате стихии были повреждены здания больницы и дома престарелых.

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