Разрушительный торнадо прошел в американском штате Миннесота (фото, видео)

Первый пронесся в городе Литчфилд, передает The Weather Channel. По словам окружного шерифа, из-за стихии повреждены 15-20 домов, два полностью разрушены.

Позже торнадо прошел около Уоткинса, где также были повреждены несколько зданий.

Кроме того, вчера Миннесота пострадала от наводнения. В течение нескольких часов в центре и на востоке штат выпало 254-304 мм осадков.

Mobile home flipped in Litchfield. Mayor says the city was blessed. No known injuries. pic.twitter.com/gJ4bJa4hgO