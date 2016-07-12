В Киеве сегодня температура воздуха поднимется до +32°, без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, во вторник днем в столице до +32°, осадков синоптики не обещают.

В Киеве днем до +32° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:00, а закатится в 21:06.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 июля, в Украине ожидается жаркая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.

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