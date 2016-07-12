В Киеве сегодня температура воздуха поднимется до +32°, без осадков

08:30, 12 июля 2016
851
0

Согласно данным УНИАН Погода, во вторник днем в столице до +32°, осадков синоптики не обещают. 

УНИАН
В Киеве днем до +32° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков

Сегодня солнце в столице взошло в 05:00, а закатится в 21:06.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 июля, в Украине ожидается жаркая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео) Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины
В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
66 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Лента новостей