Синоптики прогнозируют на сегодня жаркую погоду, осадков не ожидается (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 12 июля, в Украине ожидается жаркая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.
В столице сегодня без осадков, днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков
Во Львове 12 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 4.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник осадков не ожидается. Температура +31°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +29°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +31°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, днем +30°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Украину возвращается жара: на этой неделе температура поднимется до +38°
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +31°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°