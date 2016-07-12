Синоптики прогнозируют на сегодня жаркую погоду, осадков не ожидается (карта)

08:05, 12 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 12 июля, в Украине ожидается жаркая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33°.

УНИАН
В Украине сегодня до +33° / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков

Во Львове 12 июля небольшая облачность, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, слабый. 

В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник осадков не ожидается. Температура +31°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 4.4 м/с.

УНИАН
Сегодня осадков не ожидается / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +29°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +31°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре ясно и без осадков. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают безоблачную погоду, температура днем +30°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, днем +30°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +31°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

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