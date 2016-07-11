УНИАН доставит вам погоду: узнать самый точный прогноз теперь можно прямо из вашей френдленты в социальных сетях
Перефразируя классика, чтоб узнать прогноз погоды – его надо посмотреть. А посмотреть теперь будет намного проще – прямо в своей ленте уютного фейсбучика или вконтактика.
УНИАН ПОГОДА сообщит вам самые точные прогнозы, сформированные с помощью десятка метеоспутников наших международных партнеров, расскажет обо всех важных погодных новостях и катаклизмах.
А чтобы вам не приходилось отвлекаться при этом на политику, мы создали отдельные «погодные» группы. Правда, для этого вам придется присоединиться к одной из наших погодных групп в Facebook или ВКонтакте.
Нажав одну из этих кнопочек, вы не только будете видеть в удобном доступе наши точные и детальные прогнозы погоды для всех населенных пунктов Украины и мира, но и сможете узнать все о тайфунах и цунами, землетрясениях и прочих «стихийных» событиях. Мы отберем для вас также лучшие фотографии и видео различных природных явлений. И - ни слова о политике, убийствах, и зрадах)
В общем, пить свой утренний кофе, пролистывая любимую соцсеть, теперь еще будет и полезно: можно точно будет понять, что надевать, и стоит ли брать зонтик.
Также ознакомиться с точными прогнозами по Украине и миру вы всегда можете на украинском и русском языках на нашем сайте pogoda.unian.ua или pogoda.unian.net.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°