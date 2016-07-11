УНИАН доставит вам погоду: узнать самый точный прогноз теперь можно прямо из вашей френдленты в социальных сетях

21:31, 11 июля 2016
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Перефразируя классика, чтоб узнать прогноз погоды – его надо посмотреть. А посмотреть теперь будет намного проще – прямо в своей ленте уютного фейсбучика или вконтактика. 

УНИАН запустил погодные странички в соцсетях

УНИАН ПОГОДА сообщит вам самые точные прогнозы, сформированные с помощью десятка метеоспутников наших международных партнеров, расскажет обо всех важных погодных новостях и катаклизмах. 

А чтобы вам не приходилось отвлекаться при этом на политику, мы создали отдельные «погодные» группы. Правда, для этого вам придется присоединиться к одной из наших погодных групп в Facebook или ВКонтакте

Так выглядит страничка УНИАН Погода в Facebook
Так выглядит страничка УНИАН Погода в Facebook
УНИАН запустил паблики о погоде. Скриншот странички в Vk
А это скриншот странички в Vk

Нажав одну из этих кнопочек, вы не только будете видеть в удобном доступе наши точные и детальные прогнозы погоды для всех населенных пунктов Украины и мира, но и сможете узнать все о тайфунах и цунами, землетрясениях и прочих «стихийных» событиях. Мы отберем для вас также лучшие фотографии и видео различных природных явлений. И - ни слова о политике, убийствах, и зрадах)

В общем, пить свой утренний кофе, пролистывая любимую соцсеть, теперь еще будет и полезно: можно точно будет понять, что надевать, и стоит ли брать зонтик.

Также ознакомиться с точными прогнозами по Украине и миру вы всегда можете на украинском и русском языках на нашем сайте pogoda.unian.ua или pogoda.unian.net.

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