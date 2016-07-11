Завтра в Киеве без осадков, днем воздух прогреется до +31°

19:00, 11 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 12 июля в столице без осадков, температура воздуха днем +31°.

nastol.com.ua
В Киеве завтра без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +24°.

Во вторник в Украине до +32°, осадков не ожидается (карта)

Ветер южнный и юго-западный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, в западных областях пройдут дожди.

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