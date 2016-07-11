Во вторник в Украине до +32°, осадков не ожидается (карта)

18:30, 11 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 12 июля, в Украине без осадков, температура днем до +32°.

vividscreen.info
В Украине завтра до +32° / vividscreen.info

В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +19°, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 12 июля небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +17°, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, до 4.7 м/с.

В Виннице во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +14°, днем +29°, ветер переменный, до 4.8 м/с.

УНИАН
В Укриане завтра без осадков / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура  ночью +19°, днем +29°. Ветер западный и юго-западный, до 4.9 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью 16°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Краматорске во вторник солнечно, температура ночью +14°, днем +30°, ветер западный и северо-западный, легкий.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер западный и северо-западный, до 2.7 м/с.

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