Во вторник в Украине до +32°, осадков не ожидается (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, во вторник, 12 июля, в Украине без осадков, температура днем до +32°.
В Киеве завтра ясно и без осадков, ночью +19°, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, до 4.9 м/с.
В Украину возвращается жара: на этой неделе температура поднимется до +38°
Во Львове 12 июля небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +17°, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, до 4.7 м/с.
В Виннице во вторник синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +14°, днем +29°, ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +19°, днем +29°. Ветер западный и юго-западный, до 4.9 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Симферополе осадков не ожидается. Температура ночью 16°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Краматорске во вторник солнечно, температура ночью +14°, днем +30°, ветер западный и северо-западный, легкий.
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер западный и северо-западный, до 2.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°