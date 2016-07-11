На Австралию надвигается зимний шторм: скорость ветра достигает 100 км/ч

13:52, 11 июля 2016
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На южный берег Австралии обрушились проливные дожди.

Strange sounds
На Австралию надвигается зимний шторм / Strange sounds

Ливни в стране ожидаются в понедельник и во вторник, существует вероятность подъема уровня воды в водоемах, передает Al Jazeera.

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По прогнозам, в течение ближайших двух суток разрушительные ветры и дожди наиболее угрожают штату Тасмания. Возможно также, что выпадет снег.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Австралии Джон Карр сообщил, что в воскресенье погода была достаточно спокойной, но спасательные службы продолжают наблюдать за ситуацией.

Напомним, в июне в австралийском городе Мулулаба (штат Квинсленд) прошел шторм, который сорвал крыши с домов и разрушил автомобили.

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