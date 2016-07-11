Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 2 тысяч человек

13:19, 11 июля 2016
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В американском штате Калифорния местным властям пришлось провести эвакуацию населения.

REUTERS
Пожарные говорят, что этот сезон самый сложный за последние 100 лет / REUTERS

На север от Лос-Анджелеса сильный пожар произошел в долине Санта-Кларита, из-за чего эвакуировали 2 тыс. человек, передает CBS.

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За последние два месяца в Калифорнии сгорело 100 тыс. гектаров земли. Пожарные говорят, что этот сезон самый сложный за последние 100 лет.

На данный момент сохраняется риск увеличения площади пожаров, поскольку в регионе сильный ветер и низкая влажность.

Напомним, в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли четыре человека. Тела двух погибщих были обнаружены в районе Потреро, который был в приказе об обязательной эвакуации.

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