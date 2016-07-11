Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков

Сегодня и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +33°, осадков не ожидается.

На дорогах Украины температура поднимется до +33° / galleryua.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность. Температура +26°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, без осадков.

Читайте также В Украину возвращается жара: на этой неделе температура поднимется до +38°

На трассе Киев - Ужгород осадков не ожидается, температура в дороге +26° … +30°. Во вторник на этом переменная облачность, температура до +33°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +31°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура в дороге до +27°. 12 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +29°… +32°.

Читайте также В Украине сегодня до +30°, на востоке возможны осадки (карта)

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +26° … +30°. По данному направлению во вторник малооблачно, температура до +33°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.