Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода без осадков

13:00, 11 июля 2016
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Сегодня и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +33°, осадков не ожидается. 

galleryua.com
На дорогах Украины температура поднимется до +33° / galleryua.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность. Температура +26°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, без осадков.

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На трассе Киев - Ужгород осадков не ожидается, температура в дороге +26° … +30°. Во вторник на этом переменная облачность, температура до +33°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +31°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Температура в дороге до +27°. 12 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать жаркая погода без осадков, температура +29°… +32°.

В Украине сегодня до +30°, на востоке возможны осадки (карта)

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +26° … +30°. По данному направлению во вторник малооблачно, температура до +33°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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