В Китае из-за тайфуна "Непартак" погибли 9 человек

11:27, 11 июля 2016
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Из-за супертайфуна в Китае погибли 9 человек, еще 18 пропали без вести.

Reuters
Reuters

Люди погибли в юго-западной провинции Фуцзянь, передает Reuters со ссылкой на Министерство гражданской администрации Китая.

Из-за прорыва дамбы в Китае произошло наводнение, эвакуированы 10 тысяч человек

Стихия нанесла ущерб в размере 134,6 млн долларов, уничтожила 40 тыс. га урожая и разрушила более 900 домов.

По прогнозам, шторм усилится, поэтому наводнения угрожают центральным и восточным регионам.

Как сообщал УНИАН, вследствие оползня на юго-востоке Тайваня, вызванного обрушившимся на остров тайфуном "Непартак", погибли три человека, еще 311 получили ранения.

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