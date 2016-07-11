В Украину возвращается жара: на этой неделе температура поднимется до +38°
На этой неделе в Украине будет жаркая погода, в западных областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине будет небольшая облачность, на востоке возможны дожди, температура днем поднимется до +30°.
В Украине сегодня до +30°, на востоке возможны осадки (карта)
Во вторник, 12 июля, осадков не ожидается. Температура днем +29°...+32°.
В среду, 13 июля, в большинстве украинских областей будет солнечно. Температура ночью +16°...+20°, днем до +25°.
В четверг в западных областях пройдут дожди с грозами, ночью +15°...+22°, днем до +36°.
В пятницу на западе также ожидаются осадки. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +20°...+37°.
В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +11°...+24°, днем до +37°.
В воскресенье в западных областях пройдут дожди, температура ночью +11°...+24°, днем до +38°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°