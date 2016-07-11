В Украину возвращается жара: на этой неделе температура поднимется до +38°

10:30, 11 июля 2016
1756
0

На этой неделе в Украине будет жаркая погода, в западных областях пройдут дожди. 

УНИАН
В Украину на этой неделе вернется жара / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине будет небольшая облачность, на востоке возможны дожди, температура днем поднимется до +30°.

В Украине сегодня до +30°, на востоке возможны осадки (карта)

Во вторник, 12 июля, осадков не ожидается. Температура днем +29°...+32°.

В среду, 13 июля, в большинстве украинских областей будет солнечно. Температура ночью +16°...+20°, днем до +25°. 

В четверг в западных областях пройдут дожди с грозами, ночью +15°...+22°, днем до +36°. 

В пятницу на западе также ожидаются осадки. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +20°...+37°.

В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +11°...+24°, днем до +37°.

В воскресенье в западных областях пройдут дожди, температура ночью +11°...+24°, днем до +38°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины
Часть Украины и сегодня останется в плену непогоды: синоптики прогнозируют грозы и град Часть Украины и сегодня останется в плену непогоды: синоптики прогнозируют грозы и град

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
66 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Лента новостей