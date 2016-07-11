В Украину возвращается жара: на этой неделе температура поднимется до +38°

На этой неделе в Украине будет жаркая погода, в западных областях пройдут дожди.

В Украину на этой неделе вернется жара / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине будет небольшая облачность, на востоке возможны дожди, температура днем поднимется до +30°.

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Во вторник, 12 июля, осадков не ожидается. Температура днем +29°...+32°.

В среду, 13 июля, в большинстве украинских областей будет солнечно. Температура ночью +16°...+20°, днем до +25°.

В четверг в западных областях пройдут дожди с грозами, ночью +15°...+22°, днем до +36°.

В пятницу на западе также ожидаются осадки. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +20°...+37°.

В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +11°...+24°, днем до +37°.

В воскресенье в западных областях пройдут дожди, температура ночью +11°...+24°, днем до +38°.

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