Из-за прорыва дамбы в Китае произошло наводнение, эвакуированы 10 тысяч человек

В провинции Хунань в результате наводнения эвакуировали 10 тысяч человек.

Reuters

Наводнение произошло из-за прорыва дамбы в районе Хуажун, передает The Strait Times. В регионе проживают 27 тыс. человек.

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В провинции Фуцзянь около полумиллиона жителей были временно эвакуированы после обрушения тайфуна "Непартак". Там погибли два человека погибли и еще 17 пропали без вести.

Метеорологи сообщают, что в этом году в Китае уже выпало на 21% больше осадков по сравнению со среднестатистическими данными.

Напомним, движение скоростных поездов "синкансэн" было временно остановлено на японском острове Кюсю из-за сильных дождей.