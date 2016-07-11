Из-за прорыва дамбы в Китае произошло наводнение, эвакуированы 10 тысяч человек

10:00, 11 июля 2016
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В провинции Хунань в результате наводнения эвакуировали 10 тысяч человек.

Reuters
Reuters

Наводнение произошло из-за прорыва дамбы в районе Хуажун, передает The Strait Times. В регионе проживают 27 тыс. человек.

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В провинции Фуцзянь около полумиллиона жителей были временно эвакуированы после обрушения тайфуна "Непартак". Там погибли два человека погибли и еще 17 пропали без вести.

Метеорологи сообщают, что в этом году в Китае уже выпало на 21% больше осадков по сравнению со среднестатистическими данными.

Напомним, движение скоростных поездов "синкансэн" было временно остановлено на японском острове Кюсю из-за сильных дождей.

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