Из-за прорыва дамбы в Китае произошло наводнение, эвакуированы 10 тысяч человек
В провинции Хунань в результате наводнения эвакуировали 10 тысяч человек.
Наводнение произошло из-за прорыва дамбы в районе Хуажун, передает The Strait Times. В регионе проживают 27 тыс. человек.
В Непале из-за оползней погибли 11 человек
В провинции Фуцзянь около полумиллиона жителей были временно эвакуированы после обрушения тайфуна "Непартак". Там погибли два человека погибли и еще 17 пропали без вести.
Метеорологи сообщают, что в этом году в Китае уже выпало на 21% больше осадков по сравнению со среднестатистическими данными.
Напомним, движение скоростных поездов "синкансэн" было временно остановлено на японском острове Кюсю из-за сильных дождей.
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