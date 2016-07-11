В результате наводнения в Индии погибли 17 человек

На индийские штаты Мадхья-Прадеш и Ассам обрушились проливные дожди.

Reuters

Как передает The Indian Express, за последние сутки в штате Мадхья-Прадеш погибли семь человек.

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По прогнозам, сегодня сильные дожди должны пройти в Индоре, Удджайне и Хошангабаде.

Примечательно, что в столице Индии, Нью-Дели, наоборот очень жарко - там температура поднимается до 36 градусов по Цельсию.

Напомним, тайфун "Непартак" на Тайване привел к отключению электричества в более чем 500 тысяч домов. Около 20 тысяч все еще остаются без электроснабжения.