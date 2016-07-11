В столице сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +26°

08:30, 11 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник в Киеве днем до +26°, осадков синоптики не обещают. 

holy-mozart.livejournal.com
В понедельник в Киеве до +26° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:59, а закатится в 21:06.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Украине ожидается теплая погода, в Луганской области возможны дожди. Днем воздух прогреется до +30°.

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